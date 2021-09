Monte Erice. Grandissima impresa del pilota nisseno Salvatore Miccichè con vittoria di gruppo CN e di classe 2000.

E’ una Monte Erice CIVM 2021 che ha regalato tante storie. Tra tutte, probabilmente una delle più belle è stata quella di Salvatore Miccichè. Il pilota nisseno, gran talento del Motorsport, ha letteralmente impressionato nella corsa in terra trapanese tornando a casa con il tredicesimo posto assoluto, con la vittoria di gruppo CN e con quella di classe 2000.

Il tutto battagliando sul filo dei secondi contro tanti bravi avversari. Insomma, una grandissima impresa, quella del pilota nisseno: “Non avrei scommesso 1€ sui miglioramenti dopo “2 anni” di stop forzato – ha dichiarato dopo la gara – ieri mattina sono salito sulla vecchietta (si fa per dire) Osella Pa21 un po’ diversa dalla Evo utilizzata nelle precedenti gare, gomme Avon usate, qualche problemino al cambio, ma ho tirato fuori un bel 3’11’’82 migliorando il mio personale di 5 secondi”. Di certo, una vittoria di gruppo e classe che gli ha permesso di prendersi una grandissima soddisfazione.

“Tengo a precisare – ha aggiunto – che oggi sarebbe stato impossibile tutto ciò se avesse preso il via il mio compagno di team Franco Leogrande a cui va il mio pensiero e mando un abbraccio; dopo tanto tempo, mi sono veramente emozionato all’arrivo, per me ha tanto valore tutto questo, così come ricevere apprezzamenti da alcuni piloti del Campionato e anche da tutti gli amici che mi hanno sempre seguito, apprezzato e creduto in me!”. Salvatore Miccichè, infine, ha dato appuntamento alla prossima Coppa Nissena.