In autostrada contromano con tasso alcolemico elevato: 37enne denunciato dalla Polizia Stradale.

Contromano in autostrada per 10 lunghi km e per di più con un tasso alcolemico elevato. Solo il pronto intervento della Polizia stradale ha scongiurato una tragedia sul raccordo della A/21 a Brescia.

Qui i poliziotti della stradale hanno fermato un uomo di 37 anni che aveva imboccato contromano l’autostrada e che, fortunatamente, è stato bloccato prima che causasse incidenti. L’uomo, una volta fermato, è stato sottoposto ad alcoltest risultando avere un tasso alcolemico 4 volte superiore a quello consentito.

Il trentasettenne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e contravvenzionato per la guida contromano. Disposto il fermo del veicolo e la revoca della patente