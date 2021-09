Eccellenza. Torna il derby Nissa – Akragas. Domenica scontro spettacolare allo stadio “Marco Tomaselli”.

La Nissa vuole battere l’Akragas per fare un importante salto di qualità e per l’occasione invita i sui tifosi a recarsi numerosi allo stadio per sostenere i ragazzi che hanno bisogno dell’aiuto del pubblico.

La sfida con la squadra agrigentina, vuole essere anche una opportunità per dare nuovo entusiasmo ad una stagione che la Nissa vuole disputare da protagonista: “Abbiamo costruito una squadra -afferma il presidente Arialdo Giammusso- altamente competitiva, adesso serve il classico dodicesimo uomo in campo, cioè il pubblico. Il calore dei nostri tifosi è fondamentale!

La sfida con l’Akragas -sottolinea il presidente- è l’occasione giusta per dimostrare l’affetto verso la nostra squadra, reduce dalla esaltante impresa di Enna in Coppa Italia. Pertanto domenica vi aspettiamo numerosi allo stadio”. Il fischio d’inizio del derby è previsto per le 15,30.

Il tecnico Angelo Bognanni recupera l’attaccante Mattia Retucci, non convocato mercoledì a Enna per un affaticamento muscolare e Fabio Campanaro, anche lui assente al Gaeta per squalifica. La società infine ricorda che è possibile acquistare i biglietti per assistere alla partita, recandosi nella sede biancoscudata di via Cavour, oggi mattina e pomeriggio e domenica dalle 10 alle 13.