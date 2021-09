Eccellenza. Parità 1-1 tra Nissa (gol di Matera) ed Akragas. Bognanni: “Ho visto un gruppo in crescita che ha creato 5 occasioni nitide davanti la porta”.

CALTANISSETTA. Pareggio 1-1 per la Nissa in casa con l’Akragas allo stadio comunale “Marco Tomaselli”. Prima della gara osservato un minuto di silenzio in memoria di Valerio Terenzio ex presidente della Nissa. Ospiti in vantaggio dopo 20 minuti grazie a Gambino abile a sfruttare una indecisione difensiva sotto porta. La Nissa, tuttavia, è riuscita a reagire bene e a pareggiare la partita grazie a Matera la cui deviazione sul tiro di Prestia ha permesso alla squadra di Angelo Bognanni di pareggiare il conto.

Nel finale di primo tempo grandissima occasione per la Nissa di portarsi in vantaggio, ma Matera s’è fatto anticipare in extremis da Cipolla. Nella ripresa Nissa intraprendente che nel finale ha sfiorato il successo con Montalbano che ha spedito a lato da favorevolissima posizione un pallone che gli era stato servito da Seckan.

Il tecnico della Nissa a fine gara ha dichiarato: “Una squadra tosta la Nissa, tre partite in una settimana con due vittorie ed un pareggio. Oggi gran caldo ma abbiamo finito la gara senza affanno e rischiando di vincere ad un metro dalla porta. Grazie al nostro fantastico e numeroso pubblico presente per sostenerci; sulla squadra ho visto un gruppo in crescita che ha creato 5 occasioni nitide davanti la porta e sul piano del gioco non abbiamo sofferto mai in 90 minuti. Akragas grande squadra e grande Società, sono contento e vedo al futuro con grande positività”.