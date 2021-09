Covid. Niente Green Pass in Inghilterra. Cancellato progetto di introdurre passaporto vaccinale.

Niente green pass per accedere ai locali e ai grandi eventi in Inghilterra: il progetto di introdurre il passaporto vaccinale è stato cancellato. L’annuncio della marcia indietro del governo di Londra arriva dal responsabile alla Salute, Sajid Javid, alla Bbc.

“Non dobbiamo fare le cose solo per il gusto di farlo”, ha spiegato. Il piano avrebbe dovuto essere presentato alla fine del mese. Il governo ha sottolineato che il piano sarà tenuto ‘di riserva’ nel caso fosse necessario con l’arrivo della stagione fredda.

“Non mi è mai piaciuta l’idea di dire alle persone ‘mostrate i documenti’ per svolgere semplicemente un’attività ordinaria e quotidiana. Abbiamo esaminato la questione, sono felice di dire che non procederemo con il piano per il passaporto vaccinale”, ha concluso Javid. (Adnkronos).