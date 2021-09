Covid. Insultata e picchiata operatrice in aeroporto per aver chiesto certificazione all’imbarco a due persone.

Una lavoratrice presso l’aeroporto di Trieste è stata insultata, picchiata, afferrata per il collo e scaraventata a terra solo per aver fatto il suo dovere: aver chiesto il Green Pass a due passeggeri, una coppia, che dovevano imbarcarsi su un aereo per Londra.

La donna ha riportato un trauma cranico a causa della caduta, con prognosi di 8 giorni. A riferire l’accaduto è stata la Fit Cisl Fvg che ha espresso preoccupazione per l’accaduto.

E’ stato l’uomo, alla richiesta da parte dell’operatrice di esibire il green pass per imbarcarsi, a reagire malamente. Sul posto è prontamente intervenuta la Polizia che ha scongiurato il peggio.