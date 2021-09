Covid in Italia. Sale l’incidenza del contagio all’1,3%. La Sicilia terza Regione per numero di casi.

In Italia nelle ultime 24 ore si sono registrati 3.970 casi di contagio da Covid contro i 3377 di ieri. E’ quanto emerge dal report giornaliero del Ministero della Salute e della Protezione Civile. Sono stati 67 i decessi nel contesto di una giornata nella quale sono stati effettuati 292.872 tamponi con un indice di positività dell’1,3%, in rialzo rispetto alle 24 ore precedenti quando il tasso era sceso all’1%. Cala il numero di persone ricoverate in terapia intensiva (-3) e di ricoverati in malattie infettive (-141).

La regione con più casi è il Veneto con 509, seguito da Lombardia (450), Sicilia (414) e Campania (365). I casi totali di positività da quando è scoppiata la pandemia sono 4.645.853, di cui 4.408.806 guariti. Gli attuali positivi sono 106.559, di cui 102.250 in quarantena domiciliare.