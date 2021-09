Coppa Italia serie D. Subito gran Sancataldese: battuto 3-1 il Troina. Decidono le reti di Manfrè, Kouame e Cess.

Una gran bella Sancataldese ha battuto 3-1 il Troina nei preliminari di Coppa Italia di serie D. Verdeamaranto subito in palla con un inizio veemente che al 10’ ha prodotto il vantaggio della squadra di Settineri con Manfrè abile a concludere in rete dopo aver messo a sedere il portiere avversario.

Poco prima la fine della prima frazione di gioco è arrivato il raddoppio con un autentico siluro ad opera di Kouame. Nella ripresa, con i padroni di casa allenati da Alessandro Settineri (nella foto) in controllo del match è arrivata la terza rete ad opera di Cess che ha fatto valere la sua forza fisica mettendo a segno un gol che, di fatto, ha messo in cassaforte il risultato. Nel finale di partita gol della bandiera del Troina con Ba nel contesto di un match che la Sancataldese del presidente Ivano La Cagnina ha meritato di vincere. (foto Sancataldese Calcio Official).