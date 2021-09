Coppa Italia Eccellenza. La Nissa passa il turno battendo 1-2 l’Enna: decisivi i gol di Tosto e Matera.

La Nissa s’impone al “Gaeta” sull’Enna 1-2 nel ritorno del primo turno di Coppa Italia e conquista la qualificazione al secondo turno di Coppa. Prestazione sontuosa, quella della squadra di Angelo Bognanni che, già nel primo tempo, ha messo in cassaforte il risultato con il gol dopo 8 minuti messo a segno da Tosto.

La Nissa, dopo lo 0-0 dell’andata, per passare il turno aveva bisogno o di un pari con gol o di una vittoria. Acquisito il vantaggio la squadra biancoscudata ha insistito senza mai mollare la presa di fronte ad un avversario che non è riuscito ad impensierire Keba tranne che in un’occasione nella quale al 21’ il portiere della Nissa s’è superato sventando un pericolo portato alla sua porta dagli avversari.

Ad inizio ripresa, poi, la stilettata di Matera ha portato la Nissa sullo 0-2. Reazione dell’Enna di Seby Catania in gol su rigore con Di Dio, ma Nissa in grado nella mezzora finale di controllare il match e di portare a casa una nuova vittoria, stavolta in Coppa Italia, contro un’avversaria di spessore come i gialloverdi ennesi.

Una vittoria meritata da parte di una squadra come quella del presidente Arialdo Giammusso che ha saputo qualificarsi, con il gioco e con il cuore, al secondo turno della Coppa Italia di Eccellenza.