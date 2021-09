Caltanissetta, Siciliacque riduce portata a causa guasto; oggi non garantita distribuzione in zona Sanatorio.

CALTANISSETTA. A causa di un guasto a una pompa di rilancio, comunicato in serata per le vie brevi, il fornitore di sovrambito Siciliacque ha ridotto la fornitura sul civico di Caltanissetta. Ne consegue che domani, giovedì 23 settembre, la distribuzione nella zona Sanatorio non potrà essere garantita. Rimane invariato il programma previsto per le altre zone e per quelle in regime H24.

Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, renderà tempestivamente noti tutti gli ulteriori aggiornamenti che saranno resi man mano disponibili.