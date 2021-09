Caltanissetta. Incontro di Alleanza Cattolica al Santuario della Madonna dell’Olio a Blufi.

Con Interventi del prof. Alberto Maira e del Prof. Daniele Fazio, si svolgerà domenica 19 settembre presso il Santuario della Madonna dell’Olio di Blufi (Palermo), un incontro regionale di Alleanza Cattolica che segnerà l’inizio delle attività dell’anno sociale 2020-2021.

L’incontro prevede la recita del S.Rosario, la S.Messa e la presentazione in prima nazionale del volume appena uscito per le Edizioni Dettoris di Crotone del volume del prof. Daniele Fazio e con prefazione di Ermanno Pavesi segretario generale della Federazione Internazionale dei Medici Cattolici, “In difesa dell’umano” sulla filosofia di Karol Wojtyla.

L’autore – Dottore di ricerca in Metodologie della Filosofia e docente di Filosofia e Storia nei Licei – presenta il pensiero filosofico di Karol Wojtyła (1920-2005) come una grande difesa dell’umano davanti ai tentativi ideologici – negatori del realismo metafisico – di riduzione o ri-creazione gnostica dell’umanità. Il pensiero di Wojtyła, intreccio tra fenomenologia e tomismo, è da considerarsi come una contro-rivoluzione antropologica, ossia come una risposta non solo attuale, ma anche di principio, quindi sempre valida, alle forme moderne e contemporanee di pensiero a-personalistico e anti-personalistico.

Il testo, quindi, illumina lo straordinario lavoro filosofico di Karol Wojtyła, a partire dalla sua prima formazione – forse ancora troppo poco conosciuto – negli anni precedenti al suo Pontificato (1978-2005), mettendolo a confronto con l’esistenzialismo ateo, con il marxismo, con la rivoluzione culturale del ‘68 e con il transumanesimo e il post-umano. La ricostruzione implicitamente fornisce nuovi stimoli e materiali di riflessione a quanti, con passione, vogliono rispondere alle sfide poste in atto dalla rivoluzione antropologica, quale esito ultimo del processo di scristianizzazione dell’Occidente.