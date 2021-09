Caltanissetta. Al “Pietrarossa Bellini Music Festival” domenica 26 settembre Recital dell’arpista Marie Pierre Langlamet.

CALTANISSETTA. Domenica 26 settembre, nell’ambito della prima edizione di “Pietrarossa Bellini Music Festival” è in programma il Recital dell’Arpista Marie Pierre Langlamet al Teatro Margherita con inizio alle ore 19:30.

Il programma delle musiche prevede

• F. A. Boieldieu – Concerto in Do magg per arpa e orchestra

1. Allegro brillante 2. Andante-Lento- 3. Rondeau. Allegro agitato

• G. Pierné – Konzertstück op. 39 per arpa e orchestra

• C. Debussy – Danses per arpa e orchestra – Danza sacra – Danza profana

Marie-Pierre Langlamet è un’arpista francese nata a Grenoble il 13 settembre 1967. Dal 1993, è la prima arpa solista dei Berliner Philharmoniker con i quali ha effettuato numerose registrazioni.

All’età di otto anni, ha iniziato lo studio dell’ arpa presso il Conservatorio di Nizza sotto la guida di Elisabeth Fontan Binoche ed ha ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali da quando aveva 15 anni, quando ha vinto il premio più alto al concorso Maria Korchinska nel Regno Unito.

Un anno dopo, ha vinto il primo premio al Concorso Cité des Arts di Parigi, e aveva solo 17 anni quando è stata nominata prima arpista dell’Orchestra dell’Opera di Nizza, posizione che ha ricoperto fino alla sua partenza per continuare i suoi studi presso l’Istituto Curtis della musica a Filadelfia.

L’anno successivo è stata premiata al Concours International d’ Exécution Musicale di Ginevra. A 20 anni, è stata nominata assistente arpista principale della Metropolitan Opera Orchestra lavorando sotto James Levine. Durante i suoi cinque anni lì, ha continuato a vincere importanti premi.

È stata la vincitrice del primo premio al Concert Artists Guild Competition di New York e nel 1992 ha vinto il primo premio al concorso internazionale d’arpa in Israele, considerato come il Concorso più importante per lo strumento.

Ha ricevuto numerosi riconoscimenti tra cui il prestigioso premio Cino del Duca dall’Academie des Beaux Arts nel 2003. Nel 2009 è stata insignita del titolo di Chevalier des Arts et des Lettres dal Ministro della Cultura francese ed è stata insignita del “Le grand Prix de la ville de Bello” nel 2011.La Langlamet si è esibita come solista con i Berliner Philharmoniker, la Israel Philharmonic, l’Orchestre de la Suisse Romande, la Dresdner Philharmonic, la BBC Manchester, l’Orquesta nacional de Espana, l’Orchestre national du Capitole de Toulouse, l’Orchestre national de Lille, tra molti altri, e con alcuni dei più importanti direttori d’orchestra del mondo tra cui Claudio Abbado, Sir Simon Rattle, Christian Thielemann, Paavo Järvi, Juanjo Mena, Marek Janowski, Trevor Pinnock e Francois-Xavier Roth.

Insegna a Berlino all’Accademia Karajan e all’Universität der Künste. “Dopo due anni ritorno con molto piacere a Caltanissetta per prendere parte alla Prima edizione del Pietrarossa Bellini Music Festival. Un Festival che si avvale dei musicisti più importanti del panorama internazionale. Avrò modo di rincontrare colleghi, amici e studenti provenienti da tutte le parti d’ Italia ai quali cercherò di trasmettere la mia esperienza artistico-didattica”.