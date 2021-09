Anziano bisognoso di cure non mangiava da giorni: poliziotti si attivano e gli preparano piatto di pasta.

Un gesto di umana solidarietà. E’ quello che arriva da Livorno. Qui un anziano solo, malato ed in difficoltà aveva bisogno del medico e di assistenza. Una situazione di forte disagio alla quale non sapeva come far fronte. E’ stato così che l’uomo ha chiamato la Polizia.

I poliziotti, ricevuta la chiamata, si sono immediatamente attivati non solo chiamando il medico di cui l’anziano aveva bisogno, ma anche cucinandogli un piatto di pasta. Anche perchè l’anziano non mangiava da giorni.

In attesa del medico, pertanto, non solo i poliziotti hanno fatto compagnia all’anziano, ma gli hanno anche cucinato un bel piatto di pasta che l’uomo ha gradito non senza riconoscente emozione.

Il tutto con la promessa da parte degli stessi poliziotti di tornare a trovarlo. Per l’86enne, nel frattempo, si è ora attivata una rete di sostegno che gli permetterà di vivere in serenità.