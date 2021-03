Palermo, 10 chili di cocaina nascosti in un tir: 44enne arrestato

I finanzieri del Comando provinciale di Palermo hanno sequestrato 10 chili circa di cocaina, trasportata da un autoarticolato sottoposto a controllo nei pressi della piazza Figurella di Villabate (Palermo). Arrestato un 44enne.In particolare, venerdì scorso una pattuglia delle fiamme gialle del Nucleo di polizia economico-finanziaria del capoluogo siciliano ha sottoposto a controllo un tir condotto da F.R., 44 anni, di Catania, il quale si mostrava da subito particolarmente nervoso, riferendo motivazioni poco chiare sulla sua presenza nel Palermitano.

Il conducente era sprovvisto di patente di guida e – come rilevato dall’immediata consultazione delle banche dati in uso alla Gdf – risultava gravato da precedenti di polizia in materia di stupefacenti. Il camion, inoltre, era vuoto e l’autotrasportatore non era in grado di esibire alcuna documentazione fiscale relativa a recenti trasporti di merce