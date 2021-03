Droga: arrestato con 770 Kg di marijuana. Confermati 3 anni in appello

Confermata in Appello la condanna a 3 anni di carcere per Giuseppe Frasca, 40 anni di Vittoria.

Era stato condannato per detenzione ai fini di spaccio aggravata da ingente quantitativo, di sostanze stupefacenti. Gli arresti scattarono a maggio 2019 nel corso di una operazione messa in atto dalla Squadra Mobile di Caltanissetta e dagli agenti del commissariato di Gela.

In quell’occasione vennero sequestrati circa 770 chili di marijuana in un terreno di contrada Macconi ad Acate.

L’uomo sosteneva che la coltivazione della canapa a scopo terapeutico era stata comunicata alle forze dell’Ordine, tanto che periodicamente c’erano dei controlli.

Ci sarebbe anche un carteggio con una societa’ che ha fornito materiale, indicazioni e procedure per la coltivazione.

La piantagione, secondo la tesi difensiva sostenuta in primo grado, sarebbe stata tenuta sotto stretto controllo anche per quanto riguarda il principio attivo ‘thc’ presente a fine coltivazione, tanto che una parte della produzione, tenuta separata, era in attesa di smaltimento perche’ con un ‘thc’ superiore alla soglia consentita a scopi terapeutici.