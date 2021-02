Sicilia pronta ad accogliere gli Stati Generali dell’Export 2021

Da Garibaldi all’export. Con la terza edizione degli Stati generali dell’esportazione che si terranno a Marsala, la città siciliana in cui sbarcarono i Mille.

La rassegna del 2021 – scrive Italia Oggi – è in programma dal 24 al 26 settembre, una settimana prima del G20 commerciale di Sorrento. Col Sud protagonista sulla scena economica internazionale.

La scorsa edizione degli Stati generali dell’export si è svolta in ottobre a Bari con la presenza di importanti personalità politiche e istituzionali come l’allora ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e il responsabile per gli Affari regionali, Francesco Boccia.

“È importante lavorare senza sosta per rilanciare la nostra economia”, aveva sottolineato Di Maio. Un obiettivo confermato per il 2021.