Serie A: la prima volta di Enrico Di Gesù con il Milan, nuova convocazione per il talento nisseno

Sembra non conoscere fine il periodo d’oro di Enrico Di Gesù, talentuoso calciatore nisseno, classe 2002, che è tra i convocati del Diavolo per Cagliari-Milan, 18° giornata di Serie A in programma lunedì 18 gennaio alle 20.45 alla Sardegna Arena.

Il giovane atleta, la settima scorsa martedì 12 gennaio, aveva festeggiato la prima convocazione in occasione della gara di Coppa Italia vinta dal Milan, ai rigori, contro il Torino. (Foto by acmilan.com, il nisseno è al centro della foto) Di Gesù, colonna della primavera, già da circa dieci giorni era aggregato alla rosa dei rossoneri agli ordini del tecnico Stefano Pioli.

Immediatamente dopo aveva fatto i bagagli, destinazione Coverciano, per rispondere alla chiamata di Carmine Nunziata: è stato inserito tra i 27 giocatori convocati per il primo stage della Nazionale Under 19 dopo un anno di inattività dovuta alla pandemia. Anzitempo ha dovuto lasciare lo stage, in programma fino a mercoledì 20 gennaio, per rientrare a Milano ed aggregarsi alla prima squadra per prendere parte alla trasferta dei rossoneri a Cagliari.

Per Di Gesù quindi si è concretizzato il sogno della prima convocazione per una gara di serie A

Questo l’elenco completo dei giocatori a disposizione di mister Pioli:

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Dalot, Kalulu, Kjær, Musacchio, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Castillejo, Díaz, Di Gesù, Hauge, Kessie, Meïte, Michelis, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Colombo, Ibrahimović, Maldini, Roback.