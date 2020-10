Cristiano Ronaldo e’ risultato positivo al Covid, sta bene, non ha sintomi ed e’ in isolamento. L’annuncio e’ stato dato dalla federazione portoghese. L’attaccante della Juve non partecipera’ alla partita della sua Nazionale con la Svezia. Gli altri calciatori del team portoghese sono stati sottoposti oggi a nuovi test, tutti con esito negativo, e sono a disposizione di Fernando Santos per gli allenamenti di questo pomeriggio, a Cidade do Futebol