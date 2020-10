Brasile, Pelé compie 80 anni: “Spero che Dio mi riceva come fanno qui in Terra”

Edson Arantes do Nascimento, per tutti noto come Pelé, il 23 ottobre compirà 80 anni. In Brasile è festa grande per “O Rei” e nella patria del calcio in questi giorni saranno diverse le celebrazioni per il dio del calcio. “Ringrazio Dio che mi ha fatto arrivare a questa età in salute e lucido. Non tanto intelligente, ma lucido” ha scherzato Pelé tramite un video messaggio diffuso dai media brasiliani. Il “Calciatore del Secolo” per la Fifa ha poi aggiunto: “Spero che quando andrò in cielo Dio mi riceva come fanno qui sulla Terra, grazie al calcio”. (Fonte sportmediaset)