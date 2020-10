6 giocatori vanno via: la Nissa torna nel mercato ingaggiato centrocampista

In vista del derby di domenica prossima con la Sancataldese, in casa Nissa, se da una parte il tecnico Angelo Bognanni sta lavorando con la squadra per l’atteso confronto contro i verdeamaranto in programma al “Marco Tomaselli”, dall’altra la società è tornata attiva sul mercato. Ieri il neo presidente Arialdo Giammusso ha annunciato di aver assunto momentaneamente anche l’incarico di direttore sportivo.

E nella sua doppia veste s’è attivato per rinforzare la squadra. Andati via il centrocampista Salvatore Treppiedi (destinazione Licata), l’attaccante Tony Scerra, l’esterno offensivo Vincenzo Tuccio, i centrocampisti Flavio Gradito e Pietro Tomaino ed il difensore esterno Sebastiano Cosentino, Arialdo Giammusso ha immediatamente tradotto in fatti concreti i suoi intenti, mettendo a segno un primo colpo di mercato.

La Nissa s’è infatti assicurata il ventiduenne centrocampista Giacomo Fricano. Il giocatore ieri ha firmato la lista e già domenica sarà a disposizione del tecnico Angelo Bognanni per il derby. Si tratta di un elemento che, nonostante l’ancor giovane età, vanta esperienze non solo in categorie superiori con il Siracusa in Lega Pro e con il Troina in serie D, ma anche in Eccellenza dove, con la maglia del Paceco, ha vinto il campionato. Insomma, un giocatore di qualità in grado di dare un’impronta al centrocampo biancoscudato per di più in vista di un confronto alquanto delicato come quello che attende la Nissa domenica prossima.

Per il resto, la società in queste ore non si sta concedendo tregua sul fronte del mercato. Un lavoro alacre e al tempo stesso mirato che sta vedendo impegnato in prima persona proprio il neo presidente. Arialdo Giammusso, nell’assumere momentaneamente l’incarico di ds, ha anche assicurato che, quanto prima, sarà definito il nuovo staff societario che sarà «di alto livello ed opererà per il bene della Nissa». Tornando al mercato in entrata, nelle prossime ore potrebbero registrarsi novità. Oltre ad un centrocampista di esperienza, occhi puntati anche su tre juniores che potrebbero arricchire il parco degli Under a disposizione della prima squadra. (di Carmelo Lo Curto, fonte La Sicilia)