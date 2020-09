Città di Caltanissetta, seconda vittoria consecutiva. Mister Sferrazza: “Lavorare e continuare così, ora testa al derby”

Seconda vittoria consecutiva del Cusn-Città di Caltanissetta nel campionato di Promozione, che dopo il successo a Raffadali, si impone per 2 a 0 al Palmintelli sul Città San Vito Lo Capo. I nisseni, sfruttando al meglio il terreno amico, dopo un primo tempo “complicato” dal valore della formazione avversaria, nella ripresa grazie alle magie degli attaccanti Tomaselli e Alù, ottengono il bottino pieno.

Compagine nissena che alla lunga sfrutta una maggiore tenuta atletica e la pericolosità di un attacco sempre pronto a timbrare il cartellino. La difesa ordinata e armonica ed il centrocampo solido e geometrico, hanno supportato al meglio la costruzione della manovra offensiva. Merito ai trapanesi che hanno lottato su ogni pallone e dimostrato di essere una formazione arcigna e combattiva.

I sei punti in classifica dopo due partite hanno rimpinguato l’entusiasmo della rosa. Il tecnico Alessio Sferrazza che ha ben lavorato in questa parte iniziale di stagione, ha così commentato il successo:“Abbiamo raccolto il massimo. Era importante consolidare quanto di buono avevamo fatto fuori casa. Abbiamo fatto valere il fattore campo, il Palmintelli per noi deve essere un fortino. Sono felicissimo che non abbiamo subito gol, quindi abbiamo dato solidità al reparto difensivo e riconfermiamo che in avanti siamo pericolosi. Voglio fare un plauso a tutti gli atleti, sia a chi è sceso in campo dall’inizio, sia a chi è subentrato. Adesso dobbiamo continuare a pedalare, lavorare, restare con i piedi per terra. La testa da lunedì, perché oggi pensiamo solo a festeggiare, va alla Masterpro, al derby: peraltro loro ci hanno eliminato dalla Coppa, quindi i ragazzi avranno motivazioni importanti. Nella gara odierna, bene il reparto difensivo: finalmente ho potuto schierare Di Marco e Sanè che tra infortuni e preparazione non erano stati contemporaneamente disponibili. Anche Chimenti ha fatto la sua parte. Buono il filtro del centrocampo anche se loro disponendo di attaccanti rapidi, cercavano di scavalcarlo con lanci lunghi. Il reparto offensivo si è confermato, ad oggi è sempre andato in gol”.