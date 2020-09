Caos in casa Nissa, si dimette l’allenatore Angelo Bognanni: ieri era andato via il DG Arialdo Giammusso

Caos in casa Nissa, oggi l’allenatore Angelo Bognanni si è dimesso. Il suo addio segue quello del Direttore Generale Arialdo Giammusso che, giovedì 24 settembre, aveva deciso di lasciare la sua carica. Il tutto mentre la società tace.

Sembra che i destini di Giammusso e Bognanni fossero legati. Alcuni dirigenti avevano mostrato perplessità sull’operato del tecnico e da lì sarebbero iniziati i dissidi “interni”. Giammusso, con linearità e convinzione, aveva difeso a spada tratta il mister da lui riconfermato dopo la scorsa stagione.

Le tensioni interne, avvertite già all’inizio della preparazione, sono state acuite dall’eliminazione in coppa Italia e dal pareggio interno casalingo all’esordio della Nissa con il Marsala (che ha anche sbagliato un rigore) per zero a zero.

La frattura nelle ultime ore tra Giammusso ed il resto della dirigenza è diventato insanabile: inevitabili le sue dimissione e poco dopo quelle del tecnico.

Bognanni con un post su facebook ha così spiegato la sua decisione: “Comunico ufficialmente le mie dimissioni da allenatore della prima squadra della Nissa Fc per motivi personali. Ringrazio con il cuore Arialdo Giammusso,persona splendida, persona dagli altissimi valori morali e umani. Una persona a cui sono legato da un bene e da una stima infinita. A lui va tutto il mio bene e la mia vicinanza.

Grazie grande direttore e grande persona.Ringrazio la gente legata alla Nissa che ha apprezzato il lavoro mio e del mio staff in questi mesi (sia nella scorsa stagione e sia nella prima parte di questa)…ogni giorno del mio lavoro e del mio sacrificio e’ stato sempre vissuto per il bene della squadra, del gruppo e di questa gloriosa maglia, anche mettendo spesso in secondo piano me stesso.

Chi mi ha visto lavorare in questi mesi…lo sa.Chi mi conosce bene ed e’ stato a stretto contatto con me…lo sa.Ringrazio quei dirigenti che mi hanno scelto nello scorso Gennaio e poi riconfermato a Giugno e che mi hanno supportato in questi mesi.

Ringrazio i magnifici giocatori,sono orgoglioso di essere stato il loro mister.I loro sguardi e le loro parole quando ho comunicato la mia decisione a loro…li terrò sempre nel mio cuore. Loro,sono un gruppo stupendo.Ringrazio lo zio Guido,grande lavoratore e persona instancabile che mi e’ sempre stato vicino. Ringrazio infinitamente il mio staff, Michele G Gallo e Cristiano Modestino, con cui potremo un giorno proseguire insieme il nostro percorso lavorativo.

Infine un saluto e un ringraziamento a tutti quelli che stimano la mia persona dentro e fuori dal campo.