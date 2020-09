Calcio, Nissa. Fulmine a ciel sereno, si è dimesso il DG Arialdo Giammusso

Aria “pesante” in casa Nissa e non soltanto per lo stentato inizio della stagione agonistica. Sembrano addensarsi fitte nubi in capo alla società calcistica, infatti si è dimesso, a sorpresa, il direttore generale Arialdo Giammusso.

Il noto imprenditore ha scritto un post su facebook, di poche righe, per “spiegare” le sue ragioni.

Comunico di aver rassegnato in data odierna, le mie dimissioni dalla carica di Direttore Generale dell’Asd Nissa FC e di socio, ciò per motivazioni strettamente personali. Con la Nissa ho vissuto mesi intensi ed importanti per la mia crescita personale e professionale ed ho avuto anche la possibilità di arricchire il mio bagaglio di conoscenze acquisendo maggiore esperienza pure nel mondo del calcio.Ringrazio tutti i calciatori, l’allenatore Bognanni ed i suoi collaboratori per ogni momento vissuto insieme a loro, per la loro professionalità ed il loro valore sportivo e umano. Sono certo di aver dato il massimo come uomo e come imprenditore per la squadra della mia città, spendendomi al 100 %. Auguro alla Nissa il meglio per il futuro.

La società biancoscudata, dopo essere stata eliminata dalla Sancataldese in coppa Italia, nella gara di esordio nel campionato di Eccellenza ha pareggiato, in casa al “M. Tomaselli”, zero a zero con il Marsala che ha anche fallito un rigore.