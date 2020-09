Calcio. Il pesista Mirco Scarantino nello staff tecnico del Cusn-Città di Caltanissetta. Il pluricampione svela: “Allenerò la loro mentalità vincente”

Senza dubbio un ‘colpo’ eclatante, “olimpico”, quello messo a segno dal Cusn-Città di Caltanissetta che ha inserito nel proprio staff tecnico, il pesista nisseno pluricampione europeo ed italiano, che vanta due partecipazioni alle olimpiadi, Mirco Scarantino.

L’iconico campione, simbolo sportivo di Caltanissetta, collaborerà con la società calcistica presieduta dall’avvocato Sergio Iacona. Per la prima volta nella storia degli sport di squadra a Caltanissetta, una compagine potrà vantare un olimpico nel proprio staff.

L’idea è partita dal vulcanico direttore generale Antonio Emma.

Mirco Scarantino, volto tricolore della pesistica, non ha avuto nessun dubbio nell’accettare la proposta della compagine calcistica nissena: “Volevo dare un contributo fattivo alla mia città. Per questo per me è un grande onore, far parte di questo gruppo di ragazzi, di questa lungimirante ed affidabile società, che ha un parco atleti composto prevalentemente da nisseni. Quasi un tuffo nel passato, quando anche io praticavo calcio. Poi, grazie a mio padre, ho cambiato direzione e ho dedicato tutta la mia vita alla pesistica che mi ha regalato numerosi successi e soddisfazioni.

Oggi inizio una nuova avventura nella ‘mia’ Caltanissetta con il ‘Città di Caltanissetta: il mio incarico sarà di trasmettere a questi atleti una mentalità vincente, anche grazie alle competenze atletiche maturate negli anni e certificate dai corsi che ho seguito con la FIPE. Ho un rapporto privilegiato con il Direttore Antonio Emma e tra uomini di sport, vero sport, ci siamo intesi subito. Ha una grande stima nei miei confronti, altro tassello importante per costruire un percorso virtuoso comune. Chiariamo io punto alla terza olimpiade, che doveva essere quest’anno ma il coronavirus ci ha costretto ad aspettare ancora. La mia ricetta per questi ragazzi prevede tre ingredienti fondamentali: testa, cuore e sacrificio. Avrò modo loro di spiegare come miscelare ed usare al meglio questi ingredienti per esprimere compiutamente il loro potenziale; tutto nel nome e con il nome di Caltanissetta”.