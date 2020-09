Calcio. Cusn Città di Caltanissetta, il bomber Mattia Alù presenta il match contro il Città San Vito Lo Capo

***IL BOMBER MATTIA ALÙ PRESENTA IL MATCH CONTRO IL CITTÀ SAN VITO LO CAPO. L’AUTORE DELLA TRIPLETTA ALL’ESORDIO: “MENTALITÀ VINCENTE E CONCENTRAZIONE”***Settimana di intenso lavoro in casa Cusn-Città di Caltanissetta per preparare al meglio la seconda giornata del campionato di Promozione. Domenica 27 settembre di scena al Palmintelli il Città San Vito lo Capo che nella gara di esordio, tra le mura amiche, si è imposto per 3 a 1 sul Fulgatore.Grande concentrazione in seno alla compagine allenata da Alessio Sferrazza. Particolare attenzione è stata dedicata all’aspetto mentale: immediatamente azzerato il successo della squadra nissena a Raffadali per 5 a 3. Il gruppo non ha prestato il fianco al tranello di cadere in un eccesso di euforia che potesse sottrarre preziose energie nervose alle sedute di allenamento. La contesa di domenica si preannuncia ostica, considerato l’elevato valore della squadra trapanese.La voglia di far bene è riassunta nelle parole dell’attaccante Mattia Alù che nel primo match ha messo a segno una tripletta. Il bomber è perentorio e traccia, con fermezza, la rotta da seguire.