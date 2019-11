MUSSOMELI – (DALLA SCUOLA) – Il prossimo 13 Dicembre l’I.I.S.S. “Virgilio” di Mussomeli accoglierà gli alunni degli Istituti Comprensivi di Mussomeli per far conoscere la sua realtà e la sua Offerta Formativa. L’Istituto, al di là della proverbiale accoglienza e cordialità, che lo contraddistingue, apre le porte con diverse, importanti novità: prima fra tutte l’apertura del Bar Didattico della scuola nella sede dell’IPSASR (Agraria)e dell’IPSEOA(Alberghiero). Si tratta di un luogo di apprendimento dove gli alunni, sotto l’attenta e scrupolosa supervisione dei docenti d’indirizzo, operano in un contesto che ricalca la realtà concreta, simulando le attività di accoglienza e ristorazione. Il locale, oltre ad avere indubbiamente contribuito ad arricchire il curriculum formativo, è diventato piacevole luogo di condivisione e di scambio in cui gli alunni, nell’ottica di una didattica laboratoriale, coniugano sapere e saper fare, valorizzando il loro talento e le loro potenzialità.

L’accoglienza dei ragazzi dei due Comprensivi avverrà inoltre in un clima che ha il sapore di Natale “inclusivo”! Gli alunni diversamente abili, aiutati dai propri compagni di classe e guidati dagli insegnanti di sostegno e dagli assistenti all’autonomia e alla comunicazione, sono stati coinvolti nella realizzazione di addobbi natalizi a tema, sfruttando, nell’ottica dell’educazione al rispetto dell’ambiente, materiale di riciclo.

Gli studenti dell’Agraria prepareranno le loro specialità nel LABORATORIO DI TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE, dove si potranno gustare prodotti a KM 0.

I licei classico, linguistico e scientifico accoglieranno gli alunni della Scuola media con attività tipiche dei percorsi di studio umanistico, linguistico e scientifico.

In particolare, gli studenti della classe IV del Liceo Linguistico realizzeranno il progetto RICORDI, dedicato a tutti gli ex alunni del VIRGILIO.

Infine, a ricevere le scolaresche saranno delle padrone di casa d’eccezione: LE MAMME DEGLI ALUNNI DEL I.I.S.S “VIRGILIO”, che saranno infatti impegnate nei LABORATORI DI ENOGASTRONOMIA della scuola per realizzare i tipici dolci natalizi.

Il progetto ha lo scopo di valorizzare il dialogo con le famiglie e l’importanza di una interazione continua tra le diverse agenzie educative, ponendo come principale obiettivo il successo formativo degli alunni.

Il dirigente scolastico dott.ssa Calogera Genco, che ha accolto con entusiasmo la proposta dei genitori in funzione di una valorizzazione delle tradizioni culinarie locali, e ha sottolineato l’importanza di tali iniziative in una realtà scolastica aperta, che opera nel territorio e per il territorio. (PROF.SSA Silvana Giardina )Docente di Materie Letterarie