Sommatino, aggiornamenti sulla distribuzione idrica

Si comunica che, dopo la ripresa dell’esercizio dell’acquedotto Fanaco, a causa della ridotta portata registrata, non è stato possibile effettuare un accumulo sufficiente a garantire la regolare distribuzione idrica.
Per tale motivo, nella giornata odierna si è reso necessario destinare la risorsa disponibile all’accumulo, al fine di garantire la distribuzione secondo il seguente calendario:
oggi accumulo
18/06/2026 – Zona Bassa – Primo Maggio
19/06/2026 – Zona Media+Alta, Quattro Aratate
Si comunica che, dopo la ripresa dell’esercizio dell’acquedotto Fanaco, a causa della ridotta portata registrata, non è stato possibile effettuare un accumulo sufficiente a garantire la regolare distribuzione idrica.