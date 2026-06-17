Caltanissetta. Il 18 giugno arriva in Consiglio comunale il Regolamento generale delle Entrate

CALTANISSETTA. Il Consiglio comunale di Caltanissetta, come stabilito dalla determinazione della Conferenza dei Capigruppo dello scorso 18 maggio, si riunirà in occasione della seduta ordinaria in programma per giovedì 18 giugno 2026 alle ore 17:30.

In aggiunta alle proposte di deliberazione contenute nelle precedenti comunicazioni, è stato integrato un ulteriore punto all’ordine del giorno (n.3). L’adunanza di domani, dunque, prevedrà le seguenti proposte:

1) Proposta di deliberazione n. 61 del 10/06/2026: “Mozione per l’acquisizione al patrimonio dell’Ente dell’area sita presso la collina S. Anna ed attualmente di proprietà della società Rai Way S.p.A.”;

2) Proposta di deliberazione n. 62 del 10/06/2026: “Mozione per la ristrutturazione e rifunzionalizzazione del bocciodromo sito in via Angeli, presentata ai sensi dell’articolo 12, comma 3 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale”.

3) Proposta n. 55 del 29/05/2026: “Regolamento generale delle entrate: Aggiornamento e integrazione per l’attuazione di misure di supporto alla riscossione e alla gestione dei crediti, ai sensi dell’art. 12 della L.R. Sicilia n. 1/2026”. Si ricorda ai cittadini che è possibile assistere al Consiglio comunale, oltre che in presenza, anche in diretta streaming, collegandosi alla seguente piattaforma web: https://caltanissetta.consiglicloud.it