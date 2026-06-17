Poste Italiane, dal 18 giugno riapre al pubblico l’Ufficio Postale di Niscemi 1

NISCEMI. Da giovedì 18 giugno l’ufficio postale di via Roma a Niscemi riaprirà al pubblico con tutti i servizi postali e finanziari. La decisione di Poste Italiane è stata assunta alla luce dell’evoluzione relativa ai confini della zona rossa e delle conseguenti valutazioni sulla sicurezza del sito.La sede nel centro della città era stata chiusa perché si trovava all’interno della zona rossa

I cittadini di Niscemi disporranno così nuovamente di una seconda sede cittadina, oltre a quella rimasta sempre operativa, in via Giuseppe Pitré.

Presso la sede di via Roma 2 è già attivo l’ATM Postamat, in funzione 24 ore su 24 e sette giorni su sette.

Si ricorda che l’ufficio postale di Niscemi 1 è operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle ore 12.45.