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Marsupio con pistola e caricatori, arrestato 19enne di Licata che si era dato alla fuga

Redazione

Marsupio con pistola e caricatori, arrestato 19enne di Licata che si era dato alla fuga

Mer, 17/06/2026 - 16:30

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Un diciannovenne di Licata (AGRIGENTO) è stato arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare. Il giovane, la scorsa settimana, alla vista di una pattuglia dei carabinieri, ha lasciato cadere il marsupio con all’interno una pistola calibro 7,65 di provenienza belga e con la matricola abrasa, 2 caricatori pieni di proiettili.

Il ragazzo, che ha nominato l’avvocato Gaspare Lombardo, è riuscito a scappare e per giorni è stato irreperibile, ma adesso i carabinieri sono riusciti a rintracciarlo e lo hanno portato in carcere ad AGRIGENTO. Le ipotesi di reato contestate sono: detenzione abusiva di arma clandestina e ricettazione. 

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