Portella della Ginestra, Scarpinato: «La Regione ha fatto la sua parte, ora il Comune assicuri la conservazione del memoriale»

«Prendo atto con dispiacere delle segnalazioni sullo stato di degrado del sito di Portella della Ginestra, ma è necessario ricordare che la tutela del patrimonio culturale è una responsabilità che coinvolge tutti i livelli istituzionali, a partire dal Comune di Piana degli Albanesi, che è proprietario dell’area. Per questo motivo ho già dato mandato alla Soprintendenza dei Beni culturali di Palermo affinché solleciti l’amministrazione comunale di Piana degli Albanesi a garantire gli interventi necessari per la cura e la manutenzione del memoriale».

Lo ha detto l’assessore ai Beni culturali e all’identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato, con riferimento alle notizie di incuria e abbandono in cui versa l’area.

«Portella della Ginestra rappresenta una pagina fondamentale della storia della Sicilia e dell’Italia repubblicana. Proprio per questo la Regione Siciliana, con grande sensibilità e senso delle istituzioni, ha compiuto un passo importante dichiarando nel 2023 il memoriale bene di interesse culturale particolarmente importante, riconoscendone il valore storico, civile e identitario. Dopo lo sforzo compiuto per valorizzare e proteggere questo luogo simbolo, il monumento di Portella della Ginestra non può e non deve cadere nella noncuranza», ha concluso Scarpinato.