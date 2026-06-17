Grande attesa per la presentazione della 24^ edizione del Rally di Caltanissetta, 4^ prova della Coppa Aci Sport Italia e round di Campionato Siciliano per auto moderne e storiche

CALTANISSETTA. Con il conto alla rovescia ormai avviato, il Rally di Caltanissetta torna a catturare l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori. La conferenza stampa di presentazione si terrà venerdì mattina nella Sala Gialla del Comune, dove l’amministrazione comunale, i vertici della DLF Academy e dell’Automobile Club nisseno illustreranno tutti i dettagli della 24^ edizione della manifestazione. Le iscrizioni in corso da tempo, confermano l’interesse e la qualità dei partecipanti pronti a sfidarsi lungo i percorsi del capoluogo nisseno.

La manifestazione, in programma dal 26 al 28 giugno, sarà quarta prova della Coppa Aci Sport Italia e round di Campionato Siciliano per auto moderne e storiche e riporterà nel cuore della città equipaggi, tecnici e appassionati, offrendo un fine settimana in cui sport, spettacolo e promozione del territorio si intrecciano. Il format, collaudato negli anni, coniuga percorsi tecnici e tratti spettacolari, valorizzando le strade cittadine e le bellezze storiche e naturalistiche dell’area.

Quest’anno la competizione proporrà nove prove speciali distribuite tra San Cataldo, Santa Caterina e Caltanissetta. La giornata di sabato sarà dedicata alla San Cataldo con tre passaggi, tratto ormai consolidato e particolarmente apprezzato dai piloti, mentre domenica le prove Santa Caterina e Caltanissetta, affrontate tre volte, offriranno sei tratti cronometrati decisivi per la classifica e per la lotta al vertice.

Nel 2025 a trionfare furono Marcello Rizzo e Antonio Pittella su Škoda Fabia R5, mentre il podio della categoria Historic vide prevalere Antonio Di Lorenzo e Francesco Cardella a bordo di una Porsche 911 Carrera RSR del 3° Raggruppamento.

Una novità importante dell’edizione 2026 riguarda lo Sparco Store di Caltanissetta in viale Stefano Candura, che fungerà da punto di riferimento per gli equipaggi, con distribuzione dei road book e attività preliminari. Venerdì sera la struttura ospiterà un aperitivo di benvenuto organizzato dalla DLF Academy, durante il quale saranno consegnati i kit di gara e i gadget ufficiali, favorendo l’incontro tra concorrenti e organizzatori prima dello start delle prove cronometrate.

L’intera logistica resta confermata rispetto alle ultime edizioni. Lo Stadio Marco Tomaselli continuerà a ospitare il parco assistenza, la direzione gara, la sala stampa e le verifiche tecniche e sportive, mentre partenza, arrivo e riordini saranno collocati nel centro cittadino, permettendo al pubblico di vivere da vicino tutte le fasi più spettacolari della manifestazione. La sicurezza è stata ulteriormente rafforzata, con controllo della viabilità e presenza dei mezzi di soccorso e assistenza sanitaria, garantendo l’accesso ai centri cittadini e la protezione dei partecipanti e dei visitatori.

Sabato sera, nella zona della partenza in Viale della Regione, è previsto un evento musicale aperto al pubblico, pensato per coinvolgere famiglie e visitatori, trasformando la manifestazione in una vera festa cittadina. L’iniziativa ribadisce l’obiettivo della gara di unire sport, cultura e promozione del territorio, rafforzando il legame tra rally e comunità locale.