Il Comune di Gela ha recuperato un finanziamento di oltre 400 mila euro dalla Regione

Il Comune di Gela “recupera” un finanziamento di oltre 400 mila euro dalla Regione. Si tratta di somme che l’assessorato regionale per le Autonomie Locali e la Funzione pubblica aveva destinato a comuni che hanno una superficie territoriale superiore a 250 kmq, che abbiano almeno una frazione e che non siano capoluogo di Città metropolitana o di libero Consorzio comunale.

La prima ripartizione di circa 2,5 milioni di euro aveva visto Gela esclusa dalla tabella degli enti assegnatari. L’Assessore allo Sviluppo Economico Filippo Franzone ha chiesto alla Regione di modificare il riparto delle somme inserendo Gela che ha tutti i requisiti previsti. ed oggi il Decreto assessoriale firmato da Elisa Ingala ha “sanato” l’errore iniziale.

Il comma 7 dell’art. 11 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1, prevedeva il 40 per cento, in base alla popolazione di ciascun comune beneficiario e, l’ulteriore 60 per cento, in base all’estensione della superficie territoriale di ciascun comune.

Gela – 70.451 abitanti

279,0712 Km2 di superficie

Somma totale assegnata € 408.757,53