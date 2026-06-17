Mazzarino, depositata mozione di sfiducia al sindaco Faraci

L’opposizione consiliare, a Mazzarino (Caltanissetta), ha depositato la mozione di sfiducia per chiudere, dopo appena due anni, l’esperienza amministrativa del sindaco Domenico Faraci. Il primo cittadino mazzarinese venne eletto nel giugno del 2024, alla guida di un’alleanza soprattutto civica.

Ormai da tempo, in consiglio comunale, ha perso la maggioranza ed è finito al centro di forti critiche, mosse dal fronte di opposizione, diventato maggioritario. Nella mozione depositata, che verrà trattata dall’assise civica, si fa riferimento a “gravi e persistenti criticità amministrative, gestionali e istituzionali”. I consiglieri che hanno firmato la mozione, indicano inoltre “un sistematico travisamento dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità, trasparenza ed efficienza dell’azione amministrativa”.