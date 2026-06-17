Consulenza Giancarlo Cancelleri all’Assessorato Autonomie Locali: il Codacons chiede massima trasparenza sui criteri di scelta

Il Codacons interviene sulla nomina di Giovanni Carlo Cancelleri, già esponente del Movimento 5 Stelle, quale consulente dell’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica guidato dall’assessore Elisa Maria Lucia Ingala, incarico approvato con il D.A. n. 10/GAB del 10 giugno 2026.

Secondo quanto previsto dal decreto, la consulenza riguarda attività di studio, analisi e proposta di iniziative finalizzate al rafforzamento delle politiche atte a ridurre lo spopolamento delle aree interne e al rafforzamento dei servizi essenziali nei Comuni delle predette aree, con particolare riferimento ai Comuni montani e alle iniziative di competenza regionale nel quadro delineato dalla recente normativa nazionale in materia.

Il Codacons ritiene che un incarico di tale natura, per la complessità delle problematiche affrontate e per la rilevanza strategica che assume per il futuro della Sicilia, richieda competenze altamente specialistiche e documentabili nei settori dello sviluppo territoriale, della programmazione regionale, dell’economia delle aree interne, della demografia, della pianificazione territoriale, dell’organizzazione degli enti locali e della gestione dei servizi pubblici locali.

L’associazione rileva inoltre che il decreto prevede per l’incarico un compenso mensile pari a 1.676,87 euro, oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti. Proprio perché si tratta di risorse pubbliche, il Codacons ritiene indispensabile che siano pienamente trasparenti i criteri che hanno portato alla scelta del consulente e le specifiche competenze poste a fondamento della nomina.

La questione non riguarda le persone ma il metodo con cui vengono individuati i consulenti chiamati a occuparsi di temi strategici per il futuro della Sicilia. Per incarichi che riguardano aree interne, spopolamento, servizi essenziali e sviluppo territoriale, la Regione deve poter dimostrare che le scelte vengono effettuate sulla base di competenze specialistiche chiaramente individuabili e coerenti con l’oggetto dell’incarico.

Il Codacons chiede pertanto alla Regione Siciliana di rendere pienamente conoscibili tutti gli elementi che hanno condotto alla nomina e si dichiara pronto a individuare e proporre al Presidente della Regione cento professionisti qualificati operanti in Sicilia, tra professori universitari, ricercatori, economisti territoriali, demografi, urbanisti, pianificatori territoriali, esperti di programmazione europea, specialisti delle aree interne, dirigenti pubblici ed esperti di enti locali in possesso di lauree magistrali, master universitari, dottorati di ricerca, pubblicazioni scientifiche ed esperienze pluriennali documentate nei settori direttamente interessati dall’incarico.

“Non stiamo discutendo delle persone, ma del principio che deve guidare ogni incarico pubblico. Quando si parla di spopolamento delle aree interne, servizi essenziali nei piccoli Comuni e programmazione territoriale, la Sicilia dispone di un patrimonio straordinario di competenze accademiche e professionali che merita di essere valorizzato. Le istituzioni devono individuare figure realmente qualificate, con titoli, esperienza e competenze coerenti con l’incarico affidato — sottolinea l’Avvocato Bruno Messina, Vicepresidente Regionale Codacons — Il Codacons è pronto a mettere a disposizione della Regione professionalità altamente qualificate, in possesso di lauree, master universitari, dottorati di ricerca, pubblicazioni scientifiche ed esperienze documentate nei settori dello sviluppo territoriale, delle aree interne, della programmazione regionale e dei servizi pubblici locali. La Sicilia non manca di competenze, occorre soltanto valorizzarle e metterle al servizio delle istituzioni”. – conclude Messina.