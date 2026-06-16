Caltanissetta, il Comune formalizza l’adesione alla “Rottamazione Quinquies” delle entrate affidate all’AdER

Il Comune di Caltanissetta comunica ufficialmente la propria adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente dell’entrate-riscossione, la cosiddetta “Rottamazione Quinquies”.

Dopo l’approvazione all’unanimità espressa dal Consiglio comunale dello scorso 10 giugno, l’Ente ha infatti pubblicato, con largo anticipo rispetto alla scadenza nazionale del 31 luglio 2026, la delibera di adesione alla misura (n. 41 del 10/06/2026) già nella giornata di ieri, 15 giugno 2026.

L’iniziativa rappresenta una scelta di equilibrio fondamentale per l’Ente, volta a coniugare il recupero di una massa complessiva di crediti con la concreta necessità di offrire a cittadini e imprese uno strumento eccezionale di regolarizzazione per quanto riguarda i tributi comunali (IMU, TARI, TASI, ICI, TARES, IUC etc.) e le sanzioni del Codice della Strada.

A seguito dell’approvazione di un emendamento al disegno di legge di conversione del D.L. n. 63/2026, l’intera tempistica della procedura è stata modificata e differita a livello nazionale.

Il Comune di Caltanissetta, avendo già deliberato l’adesione prima della conversione del decreto, non dovrà procedere a nessuna rideliberazione, poiché i nuovi termini operano direttamente per legge.

Il nuovo calendario prevede lo spostamento in avanti dei seguenti termini temporali:

· 15 ottobre: data entro la quale l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) renderà disponibili ai debitori le informazioni relative ai carichi definibili (termine inizialmente fissato al 15 settembre).

· 31 ottobre – 15 dicembre: finestra temporale entro la quale i contribuenti potranno presentare la dichiarazione di adesione (rispetto alla finestra originaria 16 settembre – 31 ottobre).

· 28 febbraio 2027: termine entro cui AdER comunicherà a coloro che hanno aderito l’ammontare complessivo dovuto e l’importo delle singole rate.

· 31 marzo 2027: nuova scadenza per effettuare il pagamento in unica soluzione o per il versamento della prima rata.

I vantaggi per i cittadini e il tessuto economico locale restano di straordinaria rilevanza e permettono di sanare pendenze finanziarie risalenti fino a 23 anni (carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023).

Chi deciderà di aderire alla misura verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate per i diritti di notifica o le procedure esecutive. Saranno invece completamente abbuonati e azzerati gli importi per sanzioni, interessi, interessi di mora e aggio.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative diverse da quelle tributarie, comprese le violazioni al Codice della Strada (multe), l’agevolazione opererà con l’abbattimento integrale degli interessi (comprese le maggiorazioni semestrali) e dell’aggio.

I debitori avranno inoltre la massima flessibilità nel pagamento delle somme dovute: oltre all’opzione in un’unica soluzione, l’importo potrà essere diluito in un piano fino a un massimo di 54 rate bimestrali, di importo non inferiore a 100 euro ciascuna, con l’applicazione di interessi di dilazione pari al 3% annuo.

La gestione della procedura, dalle informazioni sui carichi alla ricezione delle istanze e delle somme, sarà affidata interamente ad AdER (Agenzia delle Entrate-Riscossione).

I cittadini interessati a verificare la propria posizione e a presentare la domanda di adesione dovranno utilizzare i canali e l’area riservata del portale istituzionale di AdER (https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it), secondo le modalità operative che l’Agente della riscossione pubblicherà a ridosso delle scadenze prefissate.