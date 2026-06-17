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Sutera. Il 19 giugno in Piazza Carmine c’è il camp “Semi di Legalità” dedicato ai bambini e alle loro famiglie

Redazione 1

Sutera. Il 19 giugno in Piazza Carmine c’è il camp “Semi di Legalità” dedicato ai bambini e alle loro famiglie

Mer, 17/06/2026 - 21:55

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SUTERA. Venerdì 19 giugno alle ore 18:00, in Piazza Carmine, si terrà un momento di festa e condivisione dedicato alle bambine, ai bambini e alle famiglie della comunità.

L’iniziativa sarà l’occasione per presentare il Camp “Semi di Legalità”, in programma dal 30 giugno, un percorso dedicato ai valori della legalità, dell’arte e della musica.

L’Amministrazione Comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare a questo appuntamento che celebra l’impegno delle nuove generazioni e la costruzione di una comunità sempre più attiva e consapevole.

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