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Sicilia. Agricoltura, entro il 30 giugno pagamenti a oltre 300 aziende per misure Pac e Psp

Redazione

Sicilia. Agricoltura, entro il 30 giugno pagamenti a oltre 300 aziende per misure Pac e Psp

Mer, 17/06/2026 - 16:39

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Saranno pagati entro il 30 giugno i contributi a oltre 300 aziende relativi a misure nell’ambito della Pac (Politica agricola comune) e del Psp (Piano strategico) 2023/2027, che prevedono sostegni alle pratiche locali tradizionali relativamente alle superfici di pascolo o a prati permanenti.

Lo comunica l’assessorato regionale all’Agricoltura.
I pagamenti arrivano in seguito a un lavoro sinergico tra uffici dell’assessorato e Agea, agenzia per l’erogazione in agricoltura, che ha consentito di superare un problema tecnico (il mancato aggiornamento dei dati trasmessi). «Raccogliamo i risultati di questa sinergia con Agea che ci permetterà di mantenere gli impegni presi con le aziende agricole», commenta l’assessore all’Agricoltura, Luca Sammartino.

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