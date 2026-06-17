Carenze nella conservazione di alimenti e irregolarità amministrative: sanzioni per 35 mila euro a due ristoranti

Ammontano a complessive 35 mila euro le sanzioni comminate dalla Polizia di Stato a due ristoranti di Catania. La task force coordinata dalla Polizia di Stato ha effettuato un controllo in due attività ristorative del centro cittadino. In un ristorante di Piazza Carlo Alberto sono state riscontrate gravi carenze in ordine alla conservazione degli alimenti, nonché numerose irregolarità di natura amministrativa.

Invece, in una pizzeria, nei pressi dello stadio, è stata rilevata la presenza di 4 lavoratori in nero su 6 dipendenti e, quindi, l’attività è stata sospesa; inoltre, il titolare è stato denunciato per la violazione della normativa in materia di tutela alimentare e sanzionato per occupazione del suolo pubblico.