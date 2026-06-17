Truffe online con i falsi siti di viaggio: la Polizia Postale mette in guardia da siti web fraudolenti

La Polizia Postale, in questi ultimi giorni, ha lanciato l’appello affinchè gli utenti facciano attenzione alle truffe dei falsi siti di viaggio. Se si intende prenotare le prossime vacanze bisogna prestare attenzione a dove si prenota. Sono infatti presenti in rete diversi siti web fraudolenti che imitano alla perfezione le vere agenzie di viaggio. Usano trucchetti molto astuti per sembrare credibili: Siti web identici a quelli originali, Partite IVA reali, Numeri di telefono (fissi e mobili) rubati ad attività esistenti.

Il loro obiettivo è quello di attirare con offerte super vantaggiose e far pagare online per un servizio che, in realtà, non esiste. Una volta inviato il denaro, i truffatori spariscono. Per questo è necessario verificare sempre l’autenticità del sito attraverso i canali ufficiali.

Bisogna inoltre diffidare dalle offerte troppo convenienti: se sembra troppo bello per essere vero, spesso non lo è. Non bisogna pagare mai prima di aver verificato al 100% l’affidabilità dell’agenzia. Bisogna contattare direttamente l’azienda usando solo i riferimenti ufficiali trovati da fonti sicure. Nel dubbio è meglio fermarsi, interrompere la prenotazione e segnalare il sito sospetto al sito ufficiale della Polizia Postale.