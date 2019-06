Si è scusata con la guardia di finanza per quella che ha definito “una manovra sbagliata” la capitana Carola Rackete. Secondo quanto si apprende la 31enne, giunta in caserma dopo l’arresto si sarebbe detta dispiaciuta per la manovra di attracco nel porto di Lampedusa durante la quale c’è stata una piccola collisione conuna motovedetta della gdf.