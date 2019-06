SAN CATALDO. Nell’ambito della diretta Rai della messa di ringraziamento in occasione del 280° anniversario della dedicazione della Chiesa madre, è risultata davvero indimenticabile l’esperienza della Corale della Chiesa Madre per la celebrazione della messa dell’Ascensione in diretta su RAI 1. La Corale, formata da piú di 30 coristi, diretta dal M° Monica Battaglia, è stata accompagnata all’organo dal M° Angelo Pio Leonardi e dai Maestri Alessandro Vassallo al violino, Graziana Leonardi al violoncello, Roberta Trentuno all’oboe, Simone Riggi al clarinetto e Donatella Tripoli al flauto. Un’interpretazione superba che ha esaltato la grande musicalità e il talento non solo della stessa Corale ma anche degli interpreti che hanno creato una sintesi davvero rilevante che ha arricchito non poco l’evento.