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Sicilia, Schifani: “Ai giovani chiediamo di guardare ai fatti e di giudicare il cambiamento che stiamo costruendo”

Redazione 3

Sicilia, Schifani: “Ai giovani chiediamo di guardare ai fatti e di giudicare il cambiamento che stiamo costruendo”

Dom, 21/06/2026 - 10:04

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“Il dato che emerge dall’indagine sui mezzi di informazione, va letto con grande attenzione: 1.150 giovani siciliani tra i 18 e i 40 anni hanno raccontato una percezione di sfiducia verso il futuro della nostra terra. È un messaggio che non possiamo ignorare. Quando un giovane pensa che nei prossimi anni la propria vita possa migliorare altrove più che in Sicilia, la politica deve interrogarsi e soprattutto deve agire. Ma voglio dire anche una cosa: la Sicilia non è una terra condannata a perdere i suoi talenti. Stiamo lavorando per cambiare questa prospettiva, con investimenti, infrastrutture, sostegno alle imprese, nuove opportunità e una maggiore capacità di attrarre chi vuole costruire qui il proprio futuro. Andare via, quando è una scelta di crescita e di esperienza, può essere un’opportunità. Ma non deve mai diventare un alibi per arrendersi, per pensare che nulla possa cambiare e che la rassegnazione sia l’unica risposta possibile”. Così, sui social, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. “Ai giovani non chiediamo fiducia sulla base delle parole: chiediamo di guardare ai fatti e di giudicare il cambiamento che stiamo costruendo. Perché una terra cresce quando tutti fanno la propria parte: le istituzioni devono dare risposte concrete, ma serve anche la consapevolezza collettiva che la Sicilia può cambiare se torna a credere nelle proprie possibilità. Il futuro dei nostri giovani non deve essere un futuro da cercare altrove, ma un futuro che possiamo costruire qui”, conclude Schifani. (ITALPRESS)

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