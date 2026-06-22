MUSSOMELI – Torna a riunirsi giovedì prossimo alle ore 18,30 del 25 giugno 2026 Giovedi presso l’aula consiliare “Francesca Sorce”, convocato dal presidente Giuseppe Catania, il Consiglio Comunale per la trattazione dei punti all’ordine del giorno; Elezione amministrative 2026: adempimenti consigliere comunale assente alla 1° seduta: giuramento consigliere; scelta scrutatori; approvazione verbali seduta precedente; elezione del Presidente del consiglio comunale; elezione del vice presidente; elezione della commissione elettorale comunale; affidamento del servizio di tesoreria comunale per la durata di cinque anni, compresi tra il 2026 e il 2031; approvazione dello schema di convenzione e delle direttive per l’espletamento della procedura; Presa d’atto PEF 2026-2029); approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per il 2026.
Mussomeli, giovedì consiglio comunale: si elegge il presidente ed il vice presidente.
Lun, 22/06/2026 - 08:52
Condividi su: