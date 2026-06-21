Caltanissetta. Il 22 giugno i cantanti del Teatro Stabile Nisseno protagonisti al Teatro dell’Oasi della Cultura

CALTANISSETTA. Dopo il successo delle prime due serate dedicate agli anni Sessanta e agli anni Settanta, il Teatro Oasi della Cultura si prepara ad accogliere il penultimo appuntamento della rassegna-evento del Teatro Stabile Nisseno dedicata alla storia della musica. Lunedì 22 giugno alle ore 20.30 andrà infatti in scena la serata dedicata agli anni Ottanta, uno dei decenni più amati e ricordati dal pubblico. Prosegue così il viaggio tra le canzoni che hanno segnato intere generazioni, in uno spettacolo che unisce musica dal vivo, teatro, racconto e memoria collettiva.

Sul palco si alterneranno i cantanti del Teatro Stabile Nisseno Ilenia Giammusso, Giuseppe Minnella e Massimo Minglino e Ivano Cereda, accompagnati dai musicisti Massimo Mastrosimone (tastiere), Maurizio Fiaccabrino ( basso), Alessandro Speciale ( batteria) Lillo Cimino chitarre) e Angelo Di Benedetto (chitarre), la regia dello spettacolo è di Ivano Cereda, la direzione artistica di Giuseppe Speciale. Ma il progetto va ben oltre il semplice concerto. Accanto alla storia musicale, continua infatti a prendere vita anche la storia di Caltanissetta e quella stessa del Teatro Stabile Nisseno, che quest’anno celebra il trentesimo anniversario della propria attività.

Un percorso che affonda le proprie radici negli anni Settanta, quando nacque la storica compagnia chiamata “I Quindici” dalla quale si sviluppò l’attuale Teatro Stabilo Nisseno, una delle realtà culturali più longeve e produttive siciliane. Particolarmente apprezzata dal pubblico è la presenza dell’attrice Salvina Fama che, oltre a guidare gli spettatori attraverso le atmosfere e le curiosità delle diverse epoche musicali, continua a regalare pagine significative della letteratura teatrale che hanno segnato non soltanto un periodo storico, ma anche il percorso artistico della compagnia.

Momenti di teatro che si intrecciano con la musica e contribuiscono a rendere ogni appuntamento un’esperienza unica. Autore dei testi che accompagnano lo spettacolo sono firmati da Francesco Daniele Miceli, Mentre il lavoro di consulenza storica è stato curato da Gaetano Miceli che ha selezionato i brani più rappresentativi di ogni decennio, privilegiando le canzoni rimaste più a lungo nelle classifiche e quelle che hanno lasciato un segno profondo nell’immaginario collettivo. In video appare pure la famosissima “signorina buonasera” interpretata dall’attrice Ilaria Giammusso.

Come nei precedenti appuntamenti, il pubblico sarà chiamato a votare la canzone più bella del decennio, trasformando lo spettacolo in una grande festa partecipata. Dopo il penultimo capitolo dedicato agli anni Ottanta, la rassegna si concluderà giovedì 2 luglio alle ore 20.30 con il gran finale dedicato agli ani Novanta. Più che una semplice rassegna musicale, quella del Teatro Stabile Nisseno si conferma un viaggio nella memoria, capace di unire generazioni diverse attraverso le emozioni della musica, il fascino del teatro e il racconto di una città che continua a riconoscersi nelle proprie storie. Info per prenotazioni : 393.9493811 – 351.7888512.