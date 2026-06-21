Salute

Trattore si ribalta, grave 77enne di Agrigento

Redazione 3

Trattore si ribalta, grave 77enne di Agrigento

Dom, 21/06/2026 - 12:04

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Un 77enne di Agrigento, gravemente ferito, è finito al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio in seguito ad un incidente sul lavoro avvenuto in contrada Finazzi. Il trattore che l’uomo stava guidando si è ribaltato e l’anziano è rimasto incastrato fra le lamiere. A soccorrerlo, durante la notte, sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale e i carabinieri che si stanno occupando anche della ricostruzione della dinamica dell’incidente. I medici di Agrigento mantengono riservata la prognosi sulla vita del pensionato giunto in ospedale in codice rosso. (ANSA).

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