Riesi. Firmato il contratto con la ditta aggiudicatrice per la pavimentazione di via Principe Umberto

RIESI. L’Amministrazione Comunale Rinnoviamo Riesi, Assessorato ai Lavori Pubblici Elio-Ester Angilella Musarra, comunica con soddisfazione alla cittadinanza che nei scorsi giorni, è stato ufficialmente firmato il contratto con la ditta aggiudicatrice per i lavori di manutenzione della pavimentazione di Via Principe Umberto.

Si tratta di un importante risultato, frutto del lavoro svolto dall’Amministrazione Comunale e dagli uffici competenti, che hanno portato a compimento un articolato percorso amministrativo con la Cassa Depositi e Prestiti, ottenendo l’autorizzazione al diverso utilizzo delle somme residue di mutui già concessi per investimenti. Risorse che sono state così destinate alla manutenzione straordinaria di alcune strade comunali, con particolare attenzione al centro storico cittadino.

L’inizio dell’intervento, previsto originariamente nel breve periodo, è stato posticipato di comune accordo a ridosso della conclusione dei festeggiamenti della Festa della Madonna della Catena. I lavori avranno inizio al momento della consegna del materiale in pietra lavica con il quale verrà effettuato l’intervento. Si tratta di un intervento di fondamentale importanza per il nostro Comune e per il suo centro storico, finalizzato a riqualificare, mettere in sicurezza e valorizzare uno dei principali e più importanti assi viari del centro abitato