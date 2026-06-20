Lega, Salvini: “Non cambio perchè tizio mi sollecita”

“Lunedi’ si comincia a lavorare finalmente sui temi concreti che interessano gli italiani e su cui la Lega ha risposte da dare che sono costo della vita, sicurezza, casa e lavoro. Dopo qualche giorno di dibattito sui ruoli, ci sono rappresentanti di comuni, province, regioni e governo” al tavolo e questo e’ il modo giusto per valorizzare queste figure ma “non e’ una risposta alle discussioni”.

Lo afferma Matteo Salvini a margine dei gazebo della Lega a Milano. “Faccio l’esempio della legge di bilancio che andremo a scrivere in autunno, sapere quali siano le richieste dei sindaci e delle regioni e’ fondamentale” cosi’ come “fare fronte comune a Bruxelles per evitare che ci freghino i fondi per l’agricoltura, i fondi dedicati alle regioni”, ha proseguito il segretario della Lega, per questo “avere un tavolo che rappresenta il Veneto, la Lombardia e la Sicilia e’ importante”.

Dopodiche’ Salvini ha ribadito che la formula del tavolo “non e’ una risposta” alle discussioni che ci sono state nel partito. “Non e’ che noi rispondiamo a tizio che mi sollecita e quindi faccio – ha continuato il vicepremier -. Coinvolgere tutti gli eletti e’ assolutamente cosa utile, pero’ non ci sono in vista congressi, statuti regolamenti o altre cose. Metto in discussione me stesso ogni giorno per conto mio, abbiamo fatto il congresso l’anno scorso, il mandato dura quattro anni quindi fra tre anni ci penseremo. Io penso che la Lega abbia la classe dirigente migliore nella politica italiana, a livello di sindaci, di governatori, di ministri e di parlamentari, se ci concentriamo solo e unicamente sulle cose da fare non ce n’e’ per nessuno”, ha concluso.