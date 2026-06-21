Vallelunga. Continuano gli interventi di scerbamento e pulizia del centro abitato

VALLELUNGA. Continuano gli interventi, come da programma, di scerbamento e pulizia del centro abitato che stanno interessando progressivamente tutto il territorio comunale con l’obiettivo di mantenere pulite e ordinate strade marciapiedi a aree pubbliche. Lo ha reso noto il sindaco Rosa Izzo.

Si tratta di un’attività programmata che proseguirà da inizio della prossima settimana, interessando gradualmente tutte le aree del territorio comunale, con l’obiettivo di rendere il paese sempre più curato e accogliente. Il sindaco ha espresso il suo ringraziamento a tutti gli operai comunali per la preziosa collaborazione.