Migranti: in 127 a Lampedusa con due imbarcazioni

Due imbarcazioni con 127 persone a bordo sono arrivate a Lampedusa tra la notte e la mattina dopo gli interventi del pattugliatore Paolini e della motovedetta V836 della guardia di finanza. Gli approdi a molo Favarolo sono avvenuti in due fasi: nel primo sono giunte 56 persone, tra cui 3 donne, provenienti da Bangladesh, Egitto, Eritrea, Etiopia e Somalia; nel secondo altre 71 persone da Bangladesh ed Egitto. Entrambi i gruppi sono partiti da Abu Kammash e Zawia, sulla costa libica. Per la traversata hanno pagato 3 mila euro somali, egiziani ed etiopi, 4 mila gli eritrei. Tutti hanno raggiunto l’hotspot di contrada Imbriacola, dove in mattinata si trovavano 369 persone. In 87 hanno gia’ lasciato la struttura per imbarcarsi sul traghetto di linea atteso in serata a Porto Empedocle: a partire dall’isola i fotosegnalati per la protezione internazionale.